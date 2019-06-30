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30 Haziran 2019, Pazar
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Ben ya ’ya ya da ’ye!..

Ben Arfa ya İspanya’ya ya da Türkiye’ye!..

hesabından bir fotoğrafını paylaşıp, "Gelecek yıl nerede oynayacağımı öğrendiğimde..." yazan Ben 'nın yeni adresinin ya da olacağı belirtildi.

Footmercato; bonservisi elinde olan Fransız maestro için Sevilla, Betis, ve 'ın devrede olduğunu yazdı. Comolli, 32 yaşındaki için, "Onu 14 yaşından beri tanıyorum. Empoli'den Zajc'ı aldık. Bilmiyorum" diyerek kapıyı açık bırakmıştı.?

PUSCAS İDDİASI
Fenerbahçe için 'dan yeni bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport, sarı-lacivertli kulübün, Palermo'nun 23 yaşındaki Rumen golcüsü George Puscas'la ilgilendiğini yazdı. 'nın da radarında olan genç santrfor, Serie B'de geçtiğimiz sezon 9 gol attı.

  1. 30.6.2019
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