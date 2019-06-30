Ben Arfa ya İspanya’ya ya da Türkiye’ye!..

Footmercato; bonservisi elinde olan Fransız maestro için Sevilla, Betis, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı. Comolli, 32 yaşındaki Arfa için, "Onu 14 yaşından beri tanıyorum. Empoli'den Zajc'ı aldık. Bilmiyorum" diyerek kapıyı açık bırakmıştı.?



PUSCAS İDDİASI

Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport, sarı-lacivertli kulübün, Palermo'nun 23 yaşındaki Rumen golcüsü George Puscas'la ilgilendiğini yazdı. Aston Villa'nın da radarında olan genç santrfor, Serie B'de geçtiğimiz sezon 9 gol attı.