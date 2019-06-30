Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşıp, "Gelecek yıl nerede oynayacağımı öğrendiğimde..." yazan Ben Arfa'nın yeni adresinin Türkiye ya da İspanya olacağı belirtildi.
Footmercato; bonservisi elinde olan Fransız maestro için Sevilla, Betis, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı. Comolli, 32 yaşındaki Arfa için, "Onu 14 yaşından beri tanıyorum. Empoli'den Zajc'ı aldık. Bilmiyorum" diyerek kapıyı açık bırakmıştı.?
PUSCAS İDDİASI
Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport, sarı-lacivertli kulübün, Palermo'nun 23 yaşındaki Rumen golcüsü George Puscas'la ilgilendiğini yazdı. Aston Villa'nın da radarında olan genç santrfor, Serie B'de geçtiğimiz sezon 9 gol attı.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Ben Arfa ya İspanya’ya ya da Türkiye’ye!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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