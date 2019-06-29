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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Yayla için hazır

Yayla Fenerbahçe için hazır

Yeni sezon hazırlıkları için 3-13 Temmuz tarihleri arasında ilk kamp 'nda yapılacak. Tesis, sarı-lacivertli takım için her anlamda hazır hale getirildi.

Sahaların bakımlarından, futbolcuların konaklama sırasında ihtiyaç duyacağı her şey önceden planlandığı gibi tamamlandı. Takım 10 gün burada çalışacak.

  1. 29.6.2019
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