Yayla Fenerbahçe için hazır
Yeni sezon hazırlıkları için 3-13 Temmuz tarihleri arasında ilk kamp Düzce Topuk Yaylası'nda yapılacak. Tesis, sarı-lacivertli takım için her anlamda hazır hale getirildi.
Sahaların bakımlarından, futbolcuların konaklama sırasında ihtiyaç duyacağı her şey önceden planlandığı gibi tamamlandı. Takım 10 gün burada çalışacak.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
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Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
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BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
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west gel be aslanım
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