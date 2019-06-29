Mazzu’dan al haberi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Mazzu’dan al haberi!

Mazzu’dan al haberi!

Mazzu’dan al haberi!

Bir süredir 'nin gündeminde olan için kulübü Genk'ten açıklama geldi. ekibinin yeni , " kalır, onu takımda tutmanın zor olacak. kulüp kulüpleri , , ve Fenerbahçe onun için yarışıyor" dedi.

Bir süredir 'nin gündeminde olan için kulübü Genk'ten açıklama geldi. ekibinin yeni , " kalır, onu takımda tutmanın zor olacak. kulüp kulüpleri , , ve Fenerbahçe onun için yarışıyor" dedi.

  1. 29.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mazzu’dan al haberi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN