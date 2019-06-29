Mazzu’dan al haberi!
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Samatta için kulübü Genk'ten açıklama geldi. Belçika ekibinin yeni teknik direktörü Felice Mazzu, "Umarım kalır, onu takımda tutmanın zor olacak. Premier kulüp kulüpleri Middlesbrough, Cardiff, Watford ve Fenerbahçe onun için yarışıyor" dedi.
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Samatta için kulübü Genk'ten açıklama geldi. Belçika ekibinin yeni teknik direktörü Felice Mazzu, "Umarım kalır, onu takımda tutmanın zor olacak. Premier kulüp kulüpleri Middlesbrough, Cardiff, Watford ve Fenerbahçe onun için yarışıyor" dedi.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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