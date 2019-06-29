Mazzu’dan al haberi!

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Samatta için kulübü Genk'ten açıklama geldi. Belçika ekibinin yeni teknik direktörü Felice Mazzu, "Umarım kalır, onu takımda tutmanın zor olacak. Premier kulüp kulüpleri Middlesbrough, Cardiff, Watford ve Fenerbahçe onun için yarışıyor" dedi.