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29 Haziran 2019, Cumartesi
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ortalığı yaktı!

Max Kruse ortalığı yaktı!

bombayı patlattı... Sarı lacivertliler, ’u renklerine bağladı. 31 yaşındaki santrfor hafta içi ’a gelip resmi imzayı atacak.

Ve uzun süredir gündemde olan transferinde mutlu sona ulaştı. Alman forvet ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Sarı-lacivertliler, dün saatler 19.05'i gösterirken twitter'dan 'ateş' emojisi paylaştı. Bu gönderi taraftarları heyecanlandırırken akıllara G.Saray'ın da ilgilendiği bir ismin edildiği geldi. Yaklaşık yarım saat sonra da bomba patladı.

VİDEOLU PAYLAŞIM YAPILDI
Oyuncunun gollerinin yer aldığı videoyu paylaşan Fenerbahçe, usta kramponu ön sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Kulübümüz, kulübü ile sözleşmesi sona eren Alman milli futbolcu Max Kruse ile sözleşme imzalamıştır. Kruse önümüzdeki hafta içinde 'a gelerek, sağlık kontrolünün ardından 3 senelik resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

FENERBAHÇE BÖYLE DUYURDU
Saat 19.05'te 'Ateş' paylaşımı yapıldı. Bu andan itibaren sosyal medya yaygın yerine döndü. Sonrasında ise golcü oyuncu için video yayınlandı. Başta twitter olmak üzere transfer için binlerce yorum yapıldı.



MİNİ YORUM HÜSEYİN ÖZKÖK GOLLERE HAZIR OLUN
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kruse, uzun yıllardan beri yakından takip ettiğim bir oyuncu. Hücum bölgesinde hem santrfor hem kanat oynayabiliyor. Bu iki özelliğiyle de oynadığı her takıma hem attığı goller hem de yaptığı asistlerle katkı sağlamıştır. Çok iyi bir sol ayak. Serbest vuruş ustası. Ondan Alexvari goller izlememiz mümkün. Fenerbahçe'ye hücum bölgesinde önemli katkılar sağlar. Kumarbaz laflarına itibar etmeyin. Sadece poker oyununun tutkunu ve tatillerinde turnuvalara katılıyor.

  1. 29.6.2019
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