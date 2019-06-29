İsmail Kartal’dan Fenerbahçe'ye 3’lü teklif - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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İsmail ’dan 'ye 3’lü teklif

İsmail Kartal’dan Fenerbahçe'ye 3’lü teklif

Rizespor İsmail , 'den eski öğrencileriyle görüşmeler gerçekleştirdi… Kartal, , ve 'u kadrosunda görmek istiyor.

Rizespor İsmail , 'den eski öğrencileriyle görüşmeler gerçekleştirdi… , ve 'la konuşan Kartal'ın Volkan'a, "Gel kaptanımız ol", Topal'a, "Seninle çalışmak istiyorum", Alper'e de "Yeniden benimle çalışmak istersen senin için tüm şartları zorlarım" dediği belirtildi.

  1. 29.6.2019
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