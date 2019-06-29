İsmail Kartal’dan Fenerbahçe'ye 3’lü teklif
Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski öğrencileriyle görüşmeler gerçekleştirdi… Kartal, Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Alper Potuk'u kadrosunda görmek istiyor.
Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski öğrencileriyle görüşmeler gerçekleştirdi… Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Alper Potuk'la konuşan Kartal'ın Volkan'a, "Gel kaptanımız ol", Topal'a, "Seninle çalışmak istiyorum", Alper'e de "Yeniden benimle çalışmak istersen senin için tüm şartları zorlarım" dediği belirtildi.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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