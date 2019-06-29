Gerrard Skrtel’e kavuşuyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Gerrard Skrtel’e kavuşuyor

Gerrard Skrtel’e kavuşuyor

Gerrard Skrtel’e kavuşuyor

Sözleşmesi biten ve kalıp kalmayacağı belirsiz olan için İskoç basınından iddiası geldi. scotsman sitesi, 34 yaşındaki Slovak stoperin 'a gideceğini ileri sürdü. Haberde "Glasgow'un teknik patronu nihayet eski takım arkadaşına kavuşuyor" ifadesi kullanıldı.

Sözleşmesi biten ve kalıp kalmayacağı belirsiz olan için İskoç basınından iddiası geldi. scotsman sitesi, 34 yaşındaki Slovak stoperin 'a gideceğini ileri sürdü. Haberde "Glasgow'un teknik patronu nihayet eski takım arkadaşına kavuşuyor" ifadesi kullanıldı.

  1. 29.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gerrard Skrtel’e kavuşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN