Gerrard Skrtel’e kavuşuyor
Sözleşmesi biten ve kalıp kalmayacağı belirsiz olan Martin Skrtel için İskoç basınından transfer iddiası geldi. scotsman sitesi, 34 yaşındaki Slovak stoperin Glasgow Rangers'a gideceğini ileri sürdü. Haberde "Glasgow'un teknik patronu Steven Gerrad nihayet eski takım arkadaşına kavuşuyor" ifadesi kullanıldı.
Sözleşmesi biten ve kalıp kalmayacağı belirsiz olan Martin Skrtel için İskoç basınından transfer iddiası geldi. scotsman sitesi, 34 yaşındaki Slovak stoperin Glasgow Rangers'a gideceğini ileri sürdü. Haberde "Glasgow'un teknik patronu Steven Gerrad nihayet eski takım arkadaşına kavuşuyor" ifadesi kullanıldı.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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