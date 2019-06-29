Gerrard Skrtel’e kavuşuyor

Sözleşmesi biten ve kalıp kalmayacağı belirsiz olan Martin Skrtel için İskoç basınından transfer iddiası geldi. scotsman sitesi, 34 yaşındaki Slovak stoperin Glasgow Rangers'a gideceğini ileri sürdü. Haberde "Glasgow'un teknik patronu Steven Gerrad nihayet eski takım arkadaşına kavuşuyor" ifadesi kullanıldı.