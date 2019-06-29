Fenerbahçe'ye transferde şok... Teklifi reddetti! Son dakika haberleri...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Birleşik Arap Emirlikleri'nde kariyerini sürdüren ve takımı Al-Ain ile sözleşmesini uzatmayan Marcus Berg, bonservisini eline almaya hazırlanıyor. Kariyerini Avrupa'da devam etmek isteyen İsveçli golcü için Yunanistan'dan transfer iddiası geldi. Golcü yıldızın Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini reddettiği belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain ile sözleşmesi sona erecek olan İsveçli golcü Marcus Berg'den Fenerbahçe'ye şok... Yunan basınında yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği ancak Berg'in gelen teklife sıcak bakmadığı belirtildi.
TEKLİFİ BEĞENMEDİ
Fenerbahçe'den gelen teklifin Berg'in istediğinin çok altında olduğu kaydedildi. 69 kez İsveç milli takımında forma giyen futbolcunun Yunan ekibi Olympiakos'a yakın olduğu ve kısa süre içinde transferin netlik kazanacağı açıklandı.
İki sezon önce bir başka Yunan ekibi Panathinaikos'tan Al-Ain'e transfer olan Berg, geçen sezon 29 maçta 14 gol kaydetmişti.
TRABZONSPOR'U DA REDDETMİŞTİ
Karadeniz ekibinin forvet listesinde ilk sırada yer alan Marcus Berg ile temas gerçekleşti. Bordo-mavili yönetim, daha önce belirlediği gibi İsveçli futbolcuya 1.2 milyon Euro'luk önerisini sunmuş ancak 32 yaşındaki futbolcu astronomik bir rakam istemişti. Berg, Trabzonsporlu idarecilere 1.7 milyon euro istediğini ve imza parası talep ettiğini kaydedince Karadeniz temsilcisi de rakamı yükseltmemişti.
- 29.06.2019
- Güncelleme: 29.06.2019 17:17
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe'ye transferde şok... Teklifi reddetti! Son dakika haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.