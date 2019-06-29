Fenerbahçe'ye transferde şok... Teklifi reddetti! Son dakika haberleri...

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain ile sözleşmesi sona erecek olan İsveçli golcü Marcus Berg'den Fenerbahçe'ye şok... Yunan basınında yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği ancak Berg'in gelen teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Fenerbahçe'den gelen teklifin Berg'in istediğinin çok altında olduğu kaydedildi. 69 kez İsveç milli takımında forma giyen futbolcunun Yunan ekibi Olympiakos'a yakın olduğu ve kısa süre içinde transferin netlik kazanacağı açıklandı.

İki sezon önce bir başka Yunan ekibi Panathinaikos'tan Al-Ain'e transfer olan Berg, geçen sezon 29 maçta 14 gol kaydetmişti.

TRABZONSPOR'U DA REDDETMİŞTİ

Karadeniz ekibinin forvet listesinde ilk sırada yer alan Marcus Berg ile temas gerçekleşti. Bordo-mavili yönetim, daha önce belirlediği gibi İsveçli futbolcuya 1.2 milyon Euro'luk önerisini sunmuş ancak 32 yaşındaki futbolcu astronomik bir rakam istemişti. Berg, Trabzonsporlu idarecilere 1.7 milyon euro istediğini ve imza parası talep ettiğini kaydedince Karadeniz temsilcisi de rakamı yükseltmemişti.