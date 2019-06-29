Fenerbahçe'ye 16 yıl sonra Alman panzeri! Transfer haberleri... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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'ye sonra Alman panzeri! haberleri...

Fenerbahçe'ye 16 yıl sonra Alman panzeri! Transfer haberleri...

(Bundesliga) ekiplerinden 'le sözleşmesi sona eren Kruse'la transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıklayan sarı-lacivertli kulüp, uzun bir süre sonra Alman futbolcuyla sözleşme imzalayacak. , transferiyle sonra Alman bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Hücum oyuncusu ile anlaşmaya varan , sonra Alman bir futbolcu etti.

Fenerbahçe, Max Kruse'dan önce son olarak 2003-2004 sezonunun başında Barcelona'dan Alman kaleci 'yi kiralamıştı. 2009 yılında vefat eden Alman kaleci, sarı-lacivertli takımla sadece bir maça çıkmış ve sözleşmesi feshedilmişti.

Kruse, 16 yıl sonra sarı-lacivertli formayı terletecek ilk Alman futbolcu olacak.

6. ALMAN FUTBOLCU

Fenerbahçe, tarihinde 6. kez Alman futbolcu transfer etti. Sarı-lacivertlilerin ilk Alman futbolcusu Wilhelm Kohlhammer oldu. Kohlammer 1912-1914 yıllarında sarı-lacivertli formayı terletti. Daha sonra Körner (1917-1918), Harald Schumacher (1988-1991), Andreas Wagenhaus (1993-1994) ile Robert Enke (2003) sarı-lacivertli formayı giyen Alman futbolcular oldu.

BUNDESLIGA'DA 3 YIL SONRA TRANSFER?

Fenerbahçe, Bundesliga'dan 3 yıl sonra futbolcu aldı. Son olarak Rus futbolcu Roman Neustaedter'i Schalke 04'ten 2016'da kadrosuna katan Fenerbahçe, daha sonra bu ligden Kruse'a kadar futbolcu transferi yapmamıştı.

GEÇEN SEZON 11 GOL ATTI?

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki yeni transferi Kruse, geçen sezon Bundesliga'da iyi bir dönem geçirdi.? formasıyla ligde çıktığı 32 maçın tamamında ilk 11 oynayan Kruse, 11 gol attı ve çok sayıda gole de paslarıyla katkı yaptı. Alman temsilcisiyle son 3 sezonda 84 lig maçına çıkan Kruse, 32 golle mücadele etti.

Genel olarak santrfor ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Kruse, 14 kez forma giydiği Almanya Milli Takımı'yla da 4 gol kaydetti.

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