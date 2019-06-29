Fenerbahçe’nin acı günü
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve yüksek divan kurulu üyesi milli futbolcu Şükrü Birand 75 yaşında hayatını kaybetti. Sarı- lacivertli kulüp internet sitesinden Birand için taziye mesajı yayımladı.
TFF de Birand için başsağlığı mesaj geçti ve "Fenerbahçe kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
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Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
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Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
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west gel be aslanım
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