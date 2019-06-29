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29 Haziran 2019, Cumartesi
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’nin acı günü

Fenerbahçe’nin acı günü

'nin eski futbolcularından ve yüksek divan kurulu üyesi milli futbolcu Şükrü 75 yaşında hayatını kaybetti. Sarı- lacivertli kulüp internet sitesinden Birand için taziye mesajı yayımladı.

de için başsağlığı mesaj geçti ve " kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.

  1. 29.6.2019
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