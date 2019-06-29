Fenerbahçe'de Semih Özsoy: Kjaer olabilir
Kulübün 2. başkanı Semih Özsoy, Kjaer iddiaları ile ilgili konuştu. Tecrübeli stoper için resmi bir teklif yapmadıklarını belirten Özsoy, transfere açık kapı bıraktı. Özsoy, "Girişimimiz olmadı ama ilerde olabilir mi? Olabilir. İhtimal var, iyi bildiğimiz biri. Harika bir oyuncu" diye konuştu.
Kulübün 2. başkanı Semih Özsoy, Kjaer iddiaları ile ilgili konuştu. Tecrübeli stoper için resmi bir teklif yapmadıklarını belirten Özsoy, transfere açık kapı bıraktı. Özsoy, "Girişimimiz olmadı ama ilerde olabilir mi? Olabilir. İhtimal var, iyi bildiğimiz biri. Harika bir oyuncu" diye konuştu.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Fenerbahçe'de Semih Özsoy: Kjaer olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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