Fenerbahçe'de Semih Özsoy: Kjaer olabilir - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Semih Özsoy: Kjaer olabilir

'de : olabilir

Fenerbahçe'de Semih Özsoy: Kjaer olabilir

Kulübün 2. başkanı , iddiaları ile ilgili konuştu. Tecrübeli stoper için resmi bir teklif yapmadıklarını belirten Özsoy, transfere açık kapı bıraktı. Özsoy, "Girişimimiz olmadı ama ilerde olabilir mi? Olabilir. İhtimal var, iyi bildiğimiz biri. Harika bir oyuncu" diye konuştu.

Kulübün 2. başkanı , iddiaları ile ilgili konuştu. Tecrübeli stoper için resmi bir teklif yapmadıklarını belirten Özsoy, transfere açık kapı bıraktı. Özsoy, "Girişimimiz olmadı ama ilerde olabilir mi? Olabilir. İhtimal var, iyi bildiğimiz biri. Harika bir oyuncu" diye konuştu.

  1. 29.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Semih Özsoy: Kjaer olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN