Fenerbahçe'de Semih Özsoy: Kjaer olabilir

Kulübün 2. başkanı Semih Özsoy, Kjaer iddiaları ile ilgili konuştu. Tecrübeli stoper için resmi bir teklif yapmadıklarını belirten Özsoy, transfere açık kapı bıraktı. Özsoy, "Girişimimiz olmadı ama ilerde olabilir mi? Olabilir. İhtimal var, iyi bildiğimiz biri. Harika bir oyuncu" diye konuştu.