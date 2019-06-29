Fenerbahçe'de Muriç pazartesi günü
Transfer döneminin gözdesi Verat Muriç için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Kosovalı santrfor için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a açıklama yaptı. Başkan Kartal, "Vedat Muriç için pazartesi günü Fenerbahçe Kulübü ile görüşeceğiz" ifadesini kullandı.
Transfer döneminin gözdesi Verat Muriç için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Kosovalı santrfor için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a açıklama yaptı. Başkan Kartal, "Vedat Muriç için pazartesi günü Fenerbahçe Kulübü ile görüşeceğiz" ifadesini kullandı.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Fenerbahçe'de Muriç pazartesi günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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