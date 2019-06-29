Fenerbahçe'de Muriç pazartesi günü

Transfer döneminin gözdesi Verat Muriç için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Kosovalı santrfor için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a açıklama yaptı. Başkan Kartal, "Vedat Muriç için pazartesi günü Fenerbahçe Kulübü ile görüşeceğiz" ifadesini kullandı.