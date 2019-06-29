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29 Haziran 2019, Cumartesi
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'de Muriç pazartesi günü

Fenerbahçe'de Muriç pazartesi günü

döneminin gözdesi için sürpriz bir gelişme yaşandı. ve ile adı anılan Kosovalı santrfor için Başkanı Hasan , A Spor'a açıklama yaptı. Başkan Kartal, " için pazartesi günü Fenerbahçe Kulübü ile görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

döneminin gözdesi için sürpriz bir gelişme yaşandı. ve ile adı anılan Kosovalı santrfor için Başkanı Hasan , A Spor'a açıklama yaptı. Başkan Kartal, " için pazartesi günü Fenerbahçe Kulübü ile görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

  1. 29.6.2019
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