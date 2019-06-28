Yeni Maestro Lima

Fenerbahçe Alex de Souza'nın boşluğunu yine Brezilya'dan doldurmanın planlarını yapıyor. Orta sahayı Ndiaye ile ayakta tutmayı düşünen sarı-lacivertliler, maestro olarak da Lucas Lima ile temasa geçtiler. Şu an Brezilya kampında olan 28 yaşındaki Lima'nın Palmeiras ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2022'ye kadar. Sol ayaklı 10 numara olarak görev yapan Lima için Palmeiras'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan sarı-lacivertliler, Brezilya ekibine 1 yıl için 2 mllyon euro ödeyecek. Piyasa değeri 11 milyon euro civarında olan Brezilyalı maestroya yıllık 3 milyon euro verecek olan F.Bahçe, şayet satın alma opsiyonunu kullanmak isterse bonservisi için de 6 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Bu öneriye olumlu bakan Palmeiras takımı ile 6 karşılaşmaya çıkan Lima'nın 1 asisti bulunuyor.