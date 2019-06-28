Skrtel 'Ada' yolcusu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Skrtel 'Ada' yolcusu

Skrtel 'Ada' yolcusu

Skrtel 'Ada' yolcusu

Sözleşmesi sona eren isimlerden olan 'in kulübü ile anlaştığı iddia edildi. Rangers'ın hocası 'ın 'da 8 yıl birlikte oynadığı Skrtel'i ikna ettiği öğrenildi.

Sözleşmesi sona eren isimlerden olan 'in kulübü ile anlaştığı iddia edildi. Rangers'ın hocası 'ın 'da 8 yıl birlikte oynadığı Skrtel'i ikna ettiği öğrenildi.

  1. 28.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Skrtel 'Ada' yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN