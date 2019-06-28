Barcelona, Valencia'nın Brezilyalı kalecisi Neto'yu kadrosuna kattı. Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Murara Neto, 26 milyon euro karşılığında transfer edildi. 29 yaşındaki file bekçisi 26 milyon euro’ya alındı. Serbest kalma bedelini 200 milyon olarak belirlendi.
Barcelona, Valencia'nın Brezilyalı kalecisi Neto'yu kadrosuna kattı. Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Murara Neto, 26 milyon euro karşılığında transfer edildi. Öte yandan, anlaşmadaki ek şartların gerçekleşmesi halinde Barcelona'nın, Valencia'ya 9 milyon euro daha ödeme yapacağı aktarıldı. Barcelona'yla 4 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki Neto'nun serbest kalma bedeli 200 milyon euro olarak belirlendi.
- 28.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Murara Neto Barcelona’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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