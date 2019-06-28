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28 Haziran 2019, Cuma
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Murara Neto Barcelona’da

, 'nın Brezilyalı kalecisi Neto'yu kadrosuna kattı. Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, , 26 milyon euro karşılığında edildi. 29 yaşındaki file bekçisi 26 milyon euro’ya alındı. Serbest kalma bedelini 200 milyon olarak belirlendi.

, 'nın Brezilyalı kalecisi Neto'yu kadrosuna kattı. Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, , 26 milyon euro karşılığında edildi. Öte yandan, anlaşmadaki ek şartların gerçekleşmesi halinde Barcelona'nın, Valencia'ya 9 milyon euro daha ödeme yapacağı aktarıldı. Barcelona'yla 4 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki Neto'nun serbest kalma bedeli 200 milyon euro olarak belirlendi.

  1. 28.6.2019
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