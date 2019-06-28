Murara Neto Barcelona’da

Barcelona, Valencia'nın Brezilyalı kalecisi Neto'yu kadrosuna kattı. Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Murara Neto, 26 milyon euro karşılığında transfer edildi. Öte yandan, anlaşmadaki ek şartların gerçekleşmesi halinde Barcelona'nın, Valencia'ya 9 milyon euro daha ödeme yapacağı aktarıldı. Barcelona'yla 4 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki Neto'nun serbest kalma bedeli 200 milyon euro olarak belirlendi.