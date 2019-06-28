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28 Haziran 2019, Cuma
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’dan flaş iddia

İspanya’dan flaş iddia

yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalarını sürdürüyor. , 'nın kadrosunda düşünmediği 'in eski takımı Fenerbahçe'ye döneceğini ileri sürdü.

Transferde hareketli günler geçiren için 'da flaş bir iddia ortaya atıldı Daha önce sarı-lacivertlilerin gündemine giren Simon 'in tekrar 'a döneceği ileri sürüldü. , iki sezondur formasını giydiği 'da gözden çıkarılan Danimarkalı stoperin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu belirtti. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun takımlarıyla yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamadığı ve kendisini isteyen eski takımına gideceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin 2016-17'nin ardından 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Kjaer, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 resmi karşılaşmada forma giydi. Simon Kjaer, iki sezondur İspanya'da Sevilla forması giyiyor.

  1. 28.6.2019
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