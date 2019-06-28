İspanya’dan flaş iddia
Fenerbahçe yurtiçinde ve yurtdışında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Estadio Deportivo, Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği Kjaer'in eski takımı Fenerbahçe'ye döneceğini ileri sürdü.
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe için İspanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı Daha önce sarı-lacivertlilerin gündemine giren Simon Kjaer'in tekrar İstanbul'a döneceği ileri sürüldü. Estadio Deportivo, iki sezondur formasını giydiği Sevilla'da gözden çıkarılan Danimarkalı stoperin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu belirtti. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun Premier Lig takımlarıyla yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamadığı ve kendisini isteyen eski takımına gideceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin 2016-17'nin ardından 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Kjaer, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 resmi karşılaşmada forma giydi. Simon Kjaer, iki sezondur İspanya'da Sevilla forması giyiyor.
- 28.6.2019
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Toplam 3
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
İspanya’dan flaş iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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