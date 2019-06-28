İspanya’dan flaş iddia

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe için İspanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı Daha önce sarı-lacivertlilerin gündemine giren Simon Kjaer'in tekrar İstanbul'a döneceği ileri sürüldü. Estadio Deportivo, iki sezondur formasını giydiği Sevilla'da gözden çıkarılan Danimarkalı stoperin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu belirtti. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun Premier Lig takımlarıyla yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamadığı ve kendisini isteyen eski takımına gideceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin 2016-17'nin ardından 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Kjaer, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 resmi karşılaşmada forma giydi. Simon Kjaer, iki sezondur İspanya'da Sevilla forması giyiyor.