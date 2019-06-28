İsla Fiorentina'ya!

İsla'nın menajeri Santisteban'ın sözleri dün çok konuşuldu. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şilili oyuncunun Fiorentina'nın gündeminde olduğu iddia edildi. Santisteban da "Pazarlık yapmaya hazırım" dedi.