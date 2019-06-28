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28 Haziran 2019, Cuma
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İsla 'ya!

İsla Fiorentina'ya!

İsla'nın menajeri 'ın sözleri dün çok konuşuldu. F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şilili oyuncunun 'nın gündeminde olduğu iddia edildi. Santisteban da "Pazarlık yapmaya hazırım" dedi.

İsla'nın menajeri 'ın sözleri dün çok konuşuldu. ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şilili oyuncunun 'nın gündeminde olduğu iddia edildi. Santisteban da "Pazarlık yapmaya hazırım" dedi.

  1. 28.6.2019
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