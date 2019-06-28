Fenerbahçe transferi resmen açıklıyor! Galatasaray detayı...
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımda birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, sil baştan bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Buna göre ilk transferini resmen duyurmaya hazırlanan Kanarya, ilk atağını yaptı. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçe transferi duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyacanlandırdı. Fenerbahçe'nin yaptığı bu paylaşımı saat 19.05'te yapması dikkat çekti. İşte o paylaşım...
- 28.06.2019
- Güncelleme: 28.06.2019 19:20
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Fenerbahçe transferi resmen açıklıyor! Galatasaray detayı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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