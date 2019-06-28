Fenerbahçe transferi resmen açıklıyor! Galatasaray detayı...

Fenerbahçe transferi duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyacanlandırdı. Fenerbahçe'nin yaptığı bu paylaşımı saat 19.05'te yapması dikkat çekti. İşte o paylaşım...









