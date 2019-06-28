Fenerbahçe transferi resmen açıklıyor! Galatasaray detayı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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transferi resmen açıklıyor! detayı...

Fenerbahçe transferi resmen açıklıyor! Galatasaray detayı...

çalışmalarına son sürat devam eden 'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımda birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, sil baştan bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Buna göre ilk transferini resmen duyurmaya hazırlanan Kanarya, ilk atağını yaptı. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

transferi duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyacanlandırdı. Fenerbahçe'nin yaptığı bu paylaşımı saat 19.05'te yapması dikkat çekti. İşte o paylaşım...





  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 19:20
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