Eljif Elmas'a yeni talip!
Birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Eljif Elmas, bu kez de Milan'ın gündemine girdi. İtalyan Corriere dello Sport, 19 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Milan'ın Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
Birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Eljif Elmas, bu kez de Milan'ın gündemine girdi. İtalyan Corriere dello Sport, 19 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Milan'ın Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Bu arada uzun süredir Elmas ile ilgilenen İngiliz ekibi Tottenham'ın da 15 milyon euro bonservis bedeli ve takasta Janssen'i önerdiği ileri sürülüyor.
- 28.6.2019
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Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Toplam 4
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berlin sonunda
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Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
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