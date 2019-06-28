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28 Haziran 2019, Cuma
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'a yeni talip!

Eljif Elmas'a yeni talip!

Birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan , bu kez de 'ın gündemine girdi. dello Sport, 19 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Milan'ın 'nin kapısını çalacağı ve tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

Birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan , bu kez de 'ın gündemine girdi. dello Sport, 19 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Milan'ın 'nin kapısını çalacağı ve tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Bu arada uzun süredir Elmas ile ilgilenen İngiliz ekibi Tottenham'ın da 15 milyon euro bonservis bedeli ve takasta Janssen'i önerdiği ileri sürülüyor.

  1. 28.6.2019
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