Eljif Elmas'a yeni talip!

Birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Eljif Elmas, bu kez de Milan'ın gündemine girdi. İtalyan Corriere dello Sport, 19 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Milan'ın Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Bu arada uzun süredir Elmas ile ilgilenen İngiliz ekibi Tottenham'ın da 15 milyon euro bonservis bedeli ve takasta Janssen'i önerdiği ileri sürülüyor.