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28 Haziran 2019, Cuma
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’dan cevabı

Edin Visca’dan Fenerbahçe cevabı

gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. 'in yıldızı Visca için de temaslarda bulunan sarı-lacivertlilere Boşnak yıldız'dan cevap geldi. Visca, Fenerbahçe iddiaları için "Tatilden sonra bakacağız" sözleriyle açık kapı bıraktı.

formasıyla 8. sezonunu geride bırakan , uzun süredir 'nin temas halinde olduğu isimlerden biriydi. 'de son iki sezondur en çok asist yapan futbolcu olma başarısını gösteren Boşnak futbolcu, tatilini yaptığı Singapur'da, "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusuyla karşılaştı. Daha önce Başakşehir Yönetimi'ne sarı-lacivertlilere gitmek istediğini ilettiği iddia edilen 29 yaşındaki futbolcu, "Şu anda hicbir şey bilmiyorum. Yorucu bir sezonun ardından tatildeyim. Biraz kafamı dinleyeceğim ve sonra ne olacağına bakacağım" yanıtı verdi. Visca, 34 lig maçında 13 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
  1. 28.6.2019
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