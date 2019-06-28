Edin Visca’dan Fenerbahçe cevabı
Fenerbahçe gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Başakşehir'in yıldızı Visca için de temaslarda bulunan sarı-lacivertlilere Boşnak yıldız'dan cevap geldi. Visca, Fenerbahçe iddiaları için "Tatilden sonra bakacağız" sözleriyle açık kapı bıraktı.
- 28.6.2019
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
-
Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Edin Visca’dan Fenerbahçe cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.