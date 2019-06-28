Alper'in inadı inat
Fenerbahçe'nin göndermek istediği Alper Potuk, yönetime tavrını net bir şekilde iletti. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, kariyerine sarı-lacivertlilerde devam etmek istediğini söyledi.
- 28.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Alper'in inadı inat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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