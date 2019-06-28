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28 Haziran 2019, Cuma
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Alper'in inadı inat

Alper'in inadı inat

'nin göndermek istediği , yönetime tavrını net bir şekilde iletti. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, kariyerine sarı-lacivertlilerde devam etmek istediğini söyledi.

'nin göndermek istediği , yönetime tavrını net bir şekilde iletti. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, kariyerine sarı-lacivertlilerde devam etmek istediğini söyledi.
  1. 28.6.2019
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