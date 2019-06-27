'Kruse büyük kayıp'
Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaştığı Max Kruse için Almanya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Bremen’in eski hocası Dörner, “Kruse’nin ayrılması kötü oldu. Takımın lideriydi” dedi. Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcüyü artık imzaya bekliyor.
Werder Bremen'in eski teknik patronu Hans-Jürgen Dörner, Kruse'nin ayrılmasının takım için çok kötü olduğunu söyledi. 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Max'ın takım içinde büyük bir rolü vardı. Bu takımın lideriydi. Böyle bir futbolcunun ayrılması çok kötü oldu. Bremen için büyük bir kayıp. Yerini kesinlikle doldurmak lazım" dedi. 31 yaşındaki golcünün, Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme için her sene 3.5 milyon euro alacağı belirtildi. Kruse'nin, UEFA'nın Fenerbahçe ile ilgili kararını açıkladıktan sonra İstanbul'a geleceği ifade ediliyor.
ZE LUIS'E YETMEZ!
Ersun Yanal'ın gözdesi Ze Luis için Spartak Moskova CEO'su Thomas Zorn, Porto ile anlaşamadıklarını açıkladı Zorn, "Porto'nun teklifi, oyuncunun gerçek piyasa değeriyle uyuşmuyor. Ze Luis'in takımda kalma ihtimalini göz ardı etmiyorum. Teklifler var ama yeterli değil. İstediğimiz parayı alırsak satarız, yoksa kalır" dedi.
Bremen'de bu sezon 12 gol atan Max Kruse, 14 de asist yaptı. Sözleşmesi sona erdiği için tecrübeli isim için bonservis bedeli ödenmeyecek.
- 27.6.2019
- Arda Turan ile Burak Yılmaz Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel'e karşı
- Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi | Video haber
- Galatasaray'a Fildişili orta saha | Video haber
- Menajeri açıkladı! Mehmet Topal, Selçuk İnan, Caner Erkin... | Video haber
- Beşiktaş'a transfer müjdesi! Menajeri konuştu... | Video haber
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
-
Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
'Kruse büyük kayıp' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.