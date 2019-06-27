'Kruse büyük kayıp'

Werder Bremen'in eski teknik patronu Hans-Jürgen Dörner, Kruse'nin ayrılmasının takım için çok kötü olduğunu söyledi. 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Max'ın takım içinde büyük bir rolü vardı. Bu takımın lideriydi. Böyle bir futbolcunun ayrılması çok kötü oldu. Bremen için büyük bir kayıp. Yerini kesinlikle doldurmak lazım" dedi. 31 yaşındaki golcünün, Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme için her sene 3.5 milyon euro alacağı belirtildi. Kruse'nin, UEFA'nın Fenerbahçe ile ilgili kararını açıkladıktan sonra İstanbul'a geleceği ifade ediliyor.



ZE LUIS'E YETMEZ!

Ersun Yanal'ın gözdesi Ze Luis için Spartak Moskova CEO'su Thomas Zorn, Porto ile anlaşamadıklarını açıkladı Zorn, "Porto'nun teklifi, oyuncunun gerçek piyasa değeriyle uyuşmuyor. Ze Luis'in takımda kalma ihtimalini göz ardı etmiyorum. Teklifler var ama yeterli değil. İstediğimiz parayı alırsak satarız, yoksa kalır" dedi.

Bremen'de bu sezon 12 gol atan Max Kruse, 14 de asist yaptı. Sözleşmesi sona erdiği için tecrübeli isim için bonservis bedeli ödenmeyecek.