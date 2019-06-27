Kamerun'da krizin adı: Carlos Kameni!
Afrika Uluslar Kupası öncesi primlerini alamadıkları gerekçesiyle turnuvanın düzenlendiği Mısır'a gitmeyi reddeden Kamerun Milli Takımı'nda grev kararını Fenerbahçeli file bekçisi Carlos Kameni'nin aldığı iddia edilmişti. Son günlerde ülkesinde sıkça tartışma konusu olan tecrübeli eldivenle ilgili takım arkadaşından dikkat çeken açıklamalar geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Mısır'da organize edilen Afrika Uluslar Kupası'na saatler kala Kamerun Milli Takımı'nda grev krizi patlak vermişti. Oyuncuların turnuvanın düzenlendiği Mısır'a gitmeyi primlerini alamadıkları gereçkesiyle reddetmesi sonrası ülke futbolunun efsane ismi Samuel Eto'o araya girmiş ve problem son anda çözülmüştü.
Kamerun'da bu krizin yaşanmasında başat rolü Fenerbahçeli file bekçisi Carlos Kameni'nin oynadığı iddia edildi. Öyle ki ülke basını tecrübeli ismi hedef tahtasına koydu. Bu suçlamalar karşısında sessiz kalan Kameni'ye destek ise takım arkadaşı Fabrice Ondoa'dan geldi. Aynı şeyleri 2017 yılında da yaşadıklarını belirten Ondoa sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu 2017'de de yaşadık ancak ülkmeiz için kabul ettik. İnsanların dikkatini çekmek istedik. 2017'de formamızı terimizin son damlasına kadar savunduk ve CAN'ı kazandık. İnsanlar bazı şeylerin farkına varmalı. Devlet başkanı bize söz vermişti. Para için oynamıyoruz. Ülkemizin onuru için oynuyoruz. Birçoğumuz toplanmalara uçak biletini kendi cebinden ödeyerek geliyordu."
"ONU SUÇLAMAYI KESİN"
Grev kararını Carlos Kameni'nin aldığı iddialarına da yanıt veren Ondoa, şöyle konuştu:
"Bazılarının neden ısrarla Kameni'yi suçladıklarını anlamıyorum. Bu olayların odağında olduğunu söylüyorlar, özellikle de sosyal medyada. Bizim ülkemiz için oynamamızı talep eden Kameni'dir. Eğer o bu takımda olmasaydı her şey daha kötü olacaktı. Kameni asla greve davet etmedi. Onu suçlamayı kesin."
- 27.06.2019
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