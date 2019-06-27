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27 Haziran 2019, Perşembe
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'nin listesindeki elden kaçıyor

Fenerbahçe'nin listesindeki Caputo elden kaçıyor

'nin de forvet listesinde adı geçen Francesco , Çizme'de kalıyor... İtalyan basını, 'nin Serie B'ye düşmesi üzerine ayrılma kararı alan 31 yaşındaki forvetin, ve Genoa'dan birisine gideceğini yazdı.

, için 3.5-4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

  1. 27.6.2019
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