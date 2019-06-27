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27 Haziran 2019, Perşembe
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'nin gündemindeki 'de zorlu rakipler

Fenerbahçe'nin gündemindeki Koscielny'de zorlu rakipler

Laurent için 3 takımla yarışıyor. ve Telegraph'da yer alan haberlerde, 'den ayrılmaya hazırlanan Fransız stoper için ve Rennes'in istekli olduğu vurgulanırken, Dortmund ve Fenerbahçe'nin de ilgilerinin sürdüğü ifade edildi.

33 yaşındaki oyuncunun menajeri, 'le görüşerek bonservisinde kolaylık istedi. 'nin 1 yıl daha kontratı var.

  1. 27.6.2019
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