Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Güiza 39’unda uzattı
Kariyerini İspanya 3. Lig ekibi Atletico Sanluqueno'da sürdüren 39 yaşındaki Daniel Güiza sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Güiza, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve en iyi bildiğim işi 40 yaşına kadar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.
Kariyerini İspanya 3. Lig ekibi Atletico Sanluqueno'da sürdüren 39 yaşındaki Daniel Güiza sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Güiza, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve en iyi bildiğim işi 40 yaşına kadar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.
- 27.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Güiza 39’unda uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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