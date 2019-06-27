Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Güiza 39’unda uzattı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Güiza 39’unda uzattı

'nin eski futbolcusu Güiza 39’unda uzattı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Güiza 39’unda uzattı

  3. Lig ekibi 'da sürdüren 39 yaşındaki sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Güiza, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve en iyi bildiğim işi 40 yaşına kadar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

3. Lig ekibi 'da sürdüren 39 yaşındaki sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Güiza, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve en iyi bildiğim işi 40 yaşına kadar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

  1. 27.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Güiza 39’unda uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN