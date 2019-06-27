Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Güiza 39’unda uzattı

Kariyerini İspanya 3. Lig ekibi Atletico Sanluqueno'da sürdüren 39 yaşındaki Daniel Güiza sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Güiza, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve en iyi bildiğim işi 40 yaşına kadar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.