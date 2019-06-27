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27 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçeli 'ın menajerinden ayrılık açıklaması!

Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın menajerinden ayrılık açıklaması!

'nin Faslı futbolcusu 'ın menajeri Fouad Ben Kouider, açıklamasında bulundu. , devre arasında Fenerbahçe'den ayrılma noktasına kadar gelen Nabil Dirar'ın gelecek sezon için tamamen sarı-lacivertli kulübe odaklandığını söyledi.

'de sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarların takdirini alan 'ın menajeri Fouad Ben Kouider, açıklaması yaptı.

, devre arasında Fenerbahçe'den ayrılma noktasına kadar gelen Nabil Dirar'ın gelecek sezon için tamamen sarı-lacivertli kulübe odaklandığını söyledi.

"BAŞARILI OLMAYA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider, "Nabil Dirar'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Nabil'in ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Kulübüyle gelecek sezon başarılı olmaya odaklanmış durumda" şeklinde konuştu.

'da daha önce Diegem Sport, Westerlo ve formaları giyen Dirar, 2012'de 6 milyon euroya Monaco'ya gitmişti. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dirar bu sezon 19 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

  1. 27.06.2019
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