Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın menajerinden ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarların takdirini alan Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider, transfer açıklaması yaptı.



Menajer Kouider, devre arasında Fenerbahçe'den ayrılma noktasına kadar gelen Nabil Dirar'ın gelecek sezon için tamamen sarı-lacivertli kulübe odaklandığını söyledi.

"BAŞARILI OLMAYA ODAKLANMIŞ DURUMDA"



Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider, "Nabil Dirar'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Nabil'in ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Kulübüyle gelecek sezon başarılı olmaya odaklanmış durumda" şeklinde konuştu.



Belçika'da daha önce Diegem Sport, Westerlo ve Club Brugge formaları giyen Dirar, 2012'de 6 milyon euroya Monaco'ya gitmişti. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dirar bu sezon 19 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.