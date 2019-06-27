Fenerbahçe'den Chicha'ya kanca!
Forvete iki oyuncu alması beklenen Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı. Publimetro; West Ham’dan ayrılacağını açıklayan 31 yaşındaki Hernandez’in sarı-lacivertli kulübün radarında olduğunu yazdı.
Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray'ın da görüştüğü Javier Hernandez'le (Chicharito) ilgilendiği belirtildi. Haberi, 'Publimetro.com'un Meksika versiyonu verdi. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün, West Ham ve kendisi için en iyi yolun takımdan ayrılmak olduğunu açıklamış, menajerinin yeni kulüp aradığını söylemişti.
KiLOLARI DiKKAT ÇEKTi
Chicharito için İspanyol devlerinden Valencia'nın da devrede olduğu, ABD Major League Soccer'a da gidebileceği ifade edildi. Kariyerinde Guadalajara, Real Madrid ve Manchester United gibi kulüplerin formasını giyen Javier Hernandez, 2017-18 sezonunun başında Bayer Leverkusen'den 17.8 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig'den West Ham United'a transfer olmuştu. Bu arada Chicharito, son fotoğrafında kilolu haliyle dikkat çekti.
- 27.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Fenerbahçe'den Chicha'ya kanca! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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