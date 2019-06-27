Fenerbahçe'den Chicha'ya kanca!

Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray'ın da görüştüğü Javier Hernandez'le (Chicharito) ilgilendiği belirtildi. Haberi, 'Publimetro.com'un Meksika versiyonu verdi. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün, West Ham ve kendisi için en iyi yolun takımdan ayrılmak olduğunu açıklamış, menajerinin yeni kulüp aradığını söylemişti.



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Chicharito için İspanyol devlerinden Valencia'nın da devrede olduğu, ABD Major League Soccer'a da gidebileceği ifade edildi. Kariyerinde Guadalajara, Real Madrid ve Manchester United gibi kulüplerin formasını giyen Javier Hernandez, 2017-18 sezonunun başında Bayer Leverkusen'den 17.8 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig'den West Ham United'a transfer olmuştu. Bu arada Chicharito, son fotoğrafında kilolu haliyle dikkat çekti.