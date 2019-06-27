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27 Haziran 2019, Perşembe
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'den Chicha'ya kanca!

Fenerbahçe'den Chicha'ya kanca!

Forvete iki oyuncu alması beklenen için bomba bir iddia ortaya atıldı. Publimetro; West Ham’dan ayrılacağını açıklayan 31 yaşındaki Hernandez’in sarı-lacivertli kulübün radarında olduğunu yazdı.

Sarı-lacivertli kulübün, 'ın da görüştüğü 'le (Chicharito) ilgilendiği belirtildi. Haberi, 'Publimetro.com'un versiyonu verdi. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün, West Ham ve kendisi için en iyi yolun takımdan ayrılmak olduğunu açıklamış, menajerinin yeni kulüp aradığını söylemişti.

KiLOLARI DiKKAT ÇEKTi
Chicharito için İspanyol devlerinden 'nın da devrede olduğu, ABD Major League Soccer'a da gidebileceği ifade edildi. Kariyerinde Guadalajara, ve gibi kulüplerin formasını giyen Javier Hernandez, 2017-18 sezonunun başında 'den 17.8 milyon euro bonservis bedeliyle 'den 'a transfer olmuştu. Bu arada Chicharito, son fotoğrafında kilolu haliyle dikkat çekti.

  1. 27.6.2019
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