Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal: Çubukluyu hep güzel anacağım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal: Çubukluyu hep güzel anacağım

'den ayrılan : Çubukluyu hep güzel anacağım

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal: Çubukluyu hep güzel anacağım

'den ayrılan , “Bu asırlık çınarın başarılara imza atması için terimin son damlasına kadar çalıştım, çabaladım” “Beni seven, sahip çıkan, arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçelilere teşekkür ederim.''

'de flaş bir gelişme yaşandı. , 7 sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. F.Bahçe'ye transfer olduğu 2012'den bu yana tek amacının başarılara imza atmak olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle, ne kulübüme ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için, zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım" diye konuştu.

ALACAKLARINI BIRAKTI
Mehmet?, sözlerine şöyle devam etti: "2019-20'ye ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi feshetme konusunda uzlaşma sağlandı. Beni seven, bana sahip çıkan, hep arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçelilere, başkanımız 'a, yönetim kuruluna, tüm takım arkadaşlarıma, bütün hocalarıma, Samandıra'da görev yapan emekçi ablalarım ve abilerime teşekkür ederim. 7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu hep güzel anacağım."

ANTALYA MAÇINDA İPLER KOPMUŞTU
Ayrılık kararında ligin son haftasında oynanan maçında yaşananların etkisi büyük oldu. 68'de oyuna giren Mehmet Topal, tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Mehmet'in maç devam ettiği sırada oyundan çıkmak istemesi taraftarların tepkisini artırırmıştı.

3 KUPA KAZANDI
Mehmet Topal, 7 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde 3 kez kupa kaldırdı. 2013-14'te sarı-lacivertli formayla lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, 2012-13'te , 2014-15'te de kazandı.

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR
Mehmet? Topal ile yollarını ayıran F.Bahçe, resmi sitesinden kısa bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, "Önemli başarılarımızda katkısı bulunan Mehmet Topal ile yollarımız dün akşam (önceki akşam) itibarı ile ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçe hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine tüm hizmetleri ve yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

  1. 27.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal: Çubukluyu hep güzel anacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN