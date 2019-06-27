Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal: Çubukluyu hep güzel anacağım

Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Mehmet Topal, 7 sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. F.Bahçe'ye transfer olduğu 2012'den bu yana tek amacının başarılara imza atmak olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle, ne kulübüme ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için, zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım" diye konuştu.



ALACAKLARINI BIRAKTI

Mehmet?, sözlerine şöyle devam etti: "2019-20'ye ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi feshetme konusunda uzlaşma sağlandı. Beni seven, bana sahip çıkan, hep arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçelilere, başkanımız Ali Koç'a, yönetim kuruluna, tüm takım arkadaşlarıma, bütün hocalarıma, Samandıra'da görev yapan emekçi ablalarım ve abilerime teşekkür ederim. 7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu hep güzel anacağım."



ANTALYA MAÇINDA İPLER KOPMUŞTU

Ayrılık kararında ligin son haftasında oynanan Antalya maçında yaşananların etkisi büyük oldu. 68'de oyuna giren Mehmet Topal, tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Mehmet'in maç devam ettiği sırada oyundan çıkmak istemesi taraftarların tepkisini artırırmıştı.



3 KUPA KAZANDI

Mehmet Topal, 7 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde 3 kez kupa kaldırdı. 2013-14'te sarı-lacivertli formayla lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, 2012-13'te Ziraat Türkiye Kupası, 2014-15'te de Süper Kupa kazandı.



FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR

Mehmet? Topal ile yollarını ayıran F.Bahçe, resmi sitesinden kısa bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, "Önemli başarılarımızda katkısı bulunan Mehmet Topal ile yollarımız dün akşam (önceki akşam) itibarı ile ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçe hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine tüm hizmetleri ve yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.