Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal: Çubukluyu hep güzel anacağım
Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal, “Bu asırlık çınarın başarılara imza atması için terimin son damlasına kadar çalıştım, çabaladım” “Beni seven, sahip çıkan, arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçelilere teşekkür ederim.''
Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Mehmet Topal, 7 sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. F.Bahçe'ye transfer olduğu 2012'den bu yana tek amacının başarılara imza atmak olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle, ne kulübüme ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için, zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım" diye konuştu.
ALACAKLARINI BIRAKTI
Mehmet?, sözlerine şöyle devam etti: "2019-20'ye ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi feshetme konusunda uzlaşma sağlandı. Beni seven, bana sahip çıkan, hep arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçelilere, başkanımız Ali Koç'a, yönetim kuruluna, tüm takım arkadaşlarıma, bütün hocalarıma, Samandıra'da görev yapan emekçi ablalarım ve abilerime teşekkür ederim. 7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu hep güzel anacağım."
ANTALYA MAÇINDA İPLER KOPMUŞTU
Ayrılık kararında ligin son haftasında oynanan Antalya maçında yaşananların etkisi büyük oldu. 68'de oyuna giren Mehmet Topal, tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Mehmet'in maç devam ettiği sırada oyundan çıkmak istemesi taraftarların tepkisini artırırmıştı.
3 KUPA KAZANDI
Mehmet Topal, 7 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde 3 kez kupa kaldırdı. 2013-14'te sarı-lacivertli formayla lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, 2012-13'te Ziraat Türkiye Kupası, 2014-15'te de Süper Kupa kazandı.
FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR
Mehmet? Topal ile yollarını ayıran F.Bahçe, resmi sitesinden kısa bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, "Önemli başarılarımızda katkısı bulunan Mehmet Topal ile yollarımız dün akşam (önceki akşam) itibarı ile ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçe hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine tüm hizmetleri ve yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
- 27.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal: Çubukluyu hep güzel anacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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