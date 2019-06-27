Fenerbahçe'de Eljif Elmas Fiorentina’ya yakın

İspanyol Mundo Deportivo, Atletico Madrid'in iddiaların aksine genç oyuncu ile ilgilenmediğini ileri sürerken, Eljif'in Fiorentina'ya (Mor Menekşeler) yakın olduğunu yazdı. İnter'in de 19 yaşındaki orta saha için istekli olduğu belirtildi. Napoli ve Lazio ile de anılan Elmas, "Hepsi büyük kulüp. Ancak bana henüz somut bir teklif gelmedi. Fenerbahçe ile kontratım sürü yor" açıklamasını yapmıştı. Eljif adına görüşmeleri babası yürütüyor. Yönetim, olursa bu satıştan 15 milyon euro gelir bekliyor.