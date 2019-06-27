Fenerbahçe'de Eljif Elmas Fiorentina’ya yakın
Transfer için öncelikle oyuncu satması gereken Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın rotası hala belirsiz. Mundo Deportivo, Eljif Elmas’ın Atletico Madrid’e değil Fiorentina’ya yakın olduğunu belirtti. Pazarlık sürüyor.
İspanyol Mundo Deportivo, Atletico Madrid'in iddiaların aksine genç oyuncu ile ilgilenmediğini ileri sürerken, Eljif'in Fiorentina'ya (Mor Menekşeler) yakın olduğunu yazdı. İnter'in de 19 yaşındaki orta saha için istekli olduğu belirtildi. Napoli ve Lazio ile de anılan Elmas, "Hepsi büyük kulüp. Ancak bana henüz somut bir teklif gelmedi. Fenerbahçe ile kontratım sürü yor" açıklamasını yapmıştı. Eljif adına görüşmeleri babası yürütüyor. Yönetim, olursa bu satıştan 15 milyon euro gelir bekliyor.
- 27.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Fenerbahçe'de Eljif Elmas Fiorentina’ya yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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