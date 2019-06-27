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27 Haziran 2019, Perşembe
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'de ’ya yakın

Fenerbahçe'de Eljif Elmas Fiorentina’ya yakın

için öncelikle oyuncu satması gereken 'de 'ın rotası hala belirsiz. , Eljif Elmas’ın ’e değil ’ya yakın olduğunu belirtti. Pazarlık sürüyor.

İspanyol , 'in iddiaların aksine genç oyuncu ile ilgilenmediğini ileri sürerken, Eljif'in 'ya () yakın olduğunu yazdı. İnter'in de 19 yaşındaki orta saha için istekli olduğu belirtildi. ve Lazio ile de anılan Elmas, "Hepsi büyük kulüp. Ancak bana henüz somut bir teklif gelmedi. ile kontratım sürü yor" açıklamasını yapmıştı. Eljif adına görüşmeleri babası yürütüyor. Yönetim, olursa bu satıştan 15 milyon euro gelir bekliyor.

  1. 27.6.2019
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