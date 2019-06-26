Sloukas Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor mu? Dev talip
Fenerbahçe’nin erkek basketbol takımının oyun kurucusu Kostas Sloukas için İspanyol devi Barcelona’nın devrede olduğu öne sürüldü.
- 26.06.2019
- Trabzonspor'dan ayrılan Rodallega Denizlispor ile anlaştı
- İşte Galatasaray'ın golcüsü! Abdurrahim Albayrak bile bilmiyor | Video haber
- Barcelona'nın yeni transferi De Jong'dan Trabzonspor yanıtı
- Karagümrük Fenerbahçe'den Mehmet Topal'ın peşinde | Video haber
- Beşiktaş'tan transfer bombası! | Video haber
- Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü İstanbul'a geliyor
- Dolar kuru bugün ne kadar? 26 Haziran Dolar ve Euro fiyatları
- Hafta ortasında altın ne kadar? 26 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları
- Galatasaray'a Diagne transferinde şok! 'Yolsuzluk'
- Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare...
-
Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
-
Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Sloukas Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor mu? Dev talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.