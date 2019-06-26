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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Sloukas Beko'dan ayrılıyor mu? Dev talip

Sloukas Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor mu? Dev talip

’nin erkek basketbol takımının oyun kurucusu Kostas Sloukas için İspanyol devi ’nın devrede olduğu öne sürüldü.

Sarı- Lacivertliler'le yeniden anlaşmak için pazarlık masasında olan Sloukas için Barça'nın da şartlarını zorladığı ifade edildi.

Yunan oyun kurucunun, yakın bir zamanda geleceğiyle ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Bu arada Luigi Datome ise gelecek sezon da takımda kalmak istediğini açıkladı.

  1. 26.06.2019
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