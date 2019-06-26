Sloukas Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor mu? Dev talip

Sarı- Lacivertliler'le yeniden anlaşmak için pazarlık masasında olan Sloukas için Barça'nın da şartlarını zorladığı ifade edildi.

Yunan oyun kurucunun, yakın bir zamanda geleceğiyle ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Bu arada Luigi Datome ise gelecek sezon da takımda kalmak istediğini açıkladı.