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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Pochettino Fenerbahçe'nin yıldızına gözünü dikti

Pochettino Fenerbahçe'nin yıldızına gözünü dikti

Eljif Elmas yaz transfer döneminde en çok konuşulan isimler arasına girerken, Avrupa basınında da her gün yeni bir haber çıkıyor. Daha önce 'da 4 takımın listesinde yer aldığı belirtilen F.Bahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı için Tottenham'ın ısrarcı olduğu kaydedildi.

Ada basınında İngiliz ekibinin hocası Pochettino'nun Elmas'ın alınması yönünde ısrarcı olduğu haberleri çıktı.

  1. 26.6.2019
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