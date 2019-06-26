Pochettino Fenerbahçe'nin yıldızına gözünü dikti
Eljif Elmas yaz transfer döneminde en çok konuşulan isimler arasına girerken, Avrupa basınında da her gün yeni bir haber çıkıyor. Daha önce İtalya'da 4 takımın listesinde yer aldığı belirtilen F.Bahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı için Tottenham'ın ısrarcı olduğu kaydedildi.
Ada basınında İngiliz ekibinin hocası Pochettino'nun Elmas'ın alınması yönünde ısrarcı olduğu haberleri çıktı.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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