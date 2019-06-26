Fenerbahçeli Hasan Ali domuz besliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçeli Hasan Ali domuz besliyor

Fenerbahçeli Hasan Ali domuz besliyor

Fenerbahçeli Hasan Ali domuz besliyor

’in sona ermesinin ardından A kampına katılan , ardından tatile çıktı. Sezonun yorgunluğunu atlatmak için Bahamalar’a giden sarı- lacivertli ekibin sol beki, fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

'in sona ermesinin ardından A kampına katılan , ardından tatile çıktı. Sezonun yorgunluğunu atlatmak için Bahamalar'a giden sarı- lacivertli ekibin sol beki, fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Hasan Ali son olarak Bahamalar'da domuz beslerken çekildiği fotoğrafları hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

  1. 26.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçeli Hasan Ali domuz besliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN