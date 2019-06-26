Fenerbahçe'de Ozan Tufan: Çubuklu’dan vazgeçmedim
Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi yaşanıyor. Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Ozan, yeni sezon öncesi iddialı konuştu.
Alanya'daki performansıyla tekrar dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe ile kamp çalışmalarında olacağım. Çubuklu'dan hiçbir zaman vazgeçmedim. Fenerbahçe'de kalacağım" sözlerini sarfetti.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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