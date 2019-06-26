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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'de : Çubuklu’dan vazgeçmedim

Fenerbahçe'de Ozan Tufan: Çubuklu’dan vazgeçmedim

'de gelişmesi yaşanıyor. Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Ozan, yeni sezon öncesi iddialı konuştu.

Alanya'daki performansıyla tekrar dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, " ile kamp çalışmalarında olacağım. Çubuklu'dan hiçbir zaman vazgeçmedim. Fenerbahçe'de kalacağım" sözlerini sarfetti.

  1. 26.6.2019
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