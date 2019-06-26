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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'de kaptan ile yola devam

Fenerbahçe'de kaptan ile yola devam

Tam 17 sezondur formasını giyen , kulüpte kalıyor. Daha önce jübile yapacağı iddia edilen 37 yaşındaki file bekçisinin teknik direktör 'ın raporundan sonra 1 sezon daha kalmasına karar verildi.

Tecrübeli kalecinin görüşmelerde para konuşmadığı ve sunulan teklifi kabul ettiği öğrenildi.

'ÇUBUKLU'DAN VAZGEÇMEDİM'
Büyük umutlarla geldiği 'de beklentilerin uzağında kalan , yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Alanya'daki performansıyla tekrar dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe ile kamp çalışmalarında olacağım. Çubuklu'dan hiçbir zaman vazgeçmedim. Fenerbahçe'de kalacağım" sözlerini sarfetti.

  1. 26.6.2019
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