Fenerbahçe'de kaptan ile yola devam

Tecrübeli kalecinin görüşmelerde para konuşmadığı ve sunulan teklifi kabul ettiği öğrenildi.



'ÇUBUKLU'DAN VAZGEÇMEDİM'

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Ozan Tufan, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Alanya'daki performansıyla tekrar dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe ile kamp çalışmalarında olacağım. Çubuklu'dan hiçbir zaman vazgeçmedim. Fenerbahçe'de kalacağım" sözlerini sarfetti.