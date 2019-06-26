Fenerbahçe'de kaptan ile yola devam
Tam 17 sezondur Fenerbahçe formasını giyen Volkan Demirel, kulüpte kalıyor. Daha önce jübile yapacağı iddia edilen 37 yaşındaki file bekçisinin teknik direktör Ersun Yanal'ın raporundan sonra 1 sezon daha kalmasına karar verildi.
Tecrübeli kalecinin görüşmelerde para konuşmadığı ve sunulan teklifi kabul ettiği öğrenildi.
'ÇUBUKLU'DAN VAZGEÇMEDİM'
Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Ozan Tufan, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Alanya'daki performansıyla tekrar dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe ile kamp çalışmalarında olacağım. Çubuklu'dan hiçbir zaman vazgeçmedim. Fenerbahçe'de kalacağım" sözlerini sarfetti.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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