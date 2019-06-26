Fenerbahçe'de David Badia ayrıldı

Fenerbahçe'de futbol altyapı teknik sorumlusu David Badia Cequier görevinden ayrıldı. İspanyol teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 1 yıllık görev süresinde Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum" dedi.