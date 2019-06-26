Fenerbahçe'de David Badia ayrıldı
Fenerbahçe'de futbol altyapı teknik sorumlusu David Badia Cequier görevinden ayrıldı. İspanyol teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 1 yıllık görev süresinde Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum" dedi.
Fenerbahçe'de futbol altyapı teknik sorumlusu David Badia Cequier görevinden ayrıldı. İspanyol teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 1 yıllık görev süresinde Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum" dedi.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
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Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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