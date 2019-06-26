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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'de David Badia ayrıldı

Fenerbahçe'de David Badia ayrıldı

'de altyapı teknik sorumlusu görevinden ayrıldı. İspanyol teknik adam, kulübün yer alan açıklamasında, 1 yıllık görev süresinde Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum" dedi.

'de altyapı teknik sorumlusu görevinden ayrıldı. İspanyol teknik adam, kulübün yer alan açıklamasında, 1 yıllık görev süresinde Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum" dedi.

  1. 26.6.2019
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