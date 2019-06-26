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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'de 200 personel çıkarılacak

Fenerbahçe'de 200 personel çıkarılacak

Ekonomik açıdan zor günler geçiren 'de yeni bir tasarruf tedbiri alınacak. Sarı-lacivertlilerin bu ay sonunda 200'e yakın kulüp personelini işten çıkaracağı iddia edildi.

Toplu işten çıkarma için tüm hazırlıkların yapıldığı belirtilirken, tüm yasal işlemlerin de tamamlandığı ileri sürüldü.

  1. 26.6.2019
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