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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Bilic’ten kaçamak yanıt

Bilic’ten kaçamak yanıt

İngiliz ekibi West Bromwic'in başına geçen 'in 'ı istediği öne sürülmüştü. BBC'ye konuşan Hırvat teknik adama Tolgay Arslan'la ilgili dedikodular soruldu…

Net bir açıklama yapmayan Bilic, "Bu tarz sorulara sportif direktörümüz ile konuşmadan cevap veremem" ifadesini kullandı.

  1. 26.6.2019
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