Bilic’ten kaçamak yanıt
İngiliz ekibi West Bromwic'in başına geçen Slaven Bilic'in Tolgay Arslan'ı istediği öne sürülmüştü. BBC'ye konuşan Hırvat teknik adama Tolgay Arslan'la ilgili dedikodular soruldu…
Net bir açıklama yapmayan Bilic, "Bu tarz sorulara sportif direktörümüz ile konuşmadan cevap veremem" ifadesini kullandı.
- 26.6.2019
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