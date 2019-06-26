19'luk Fenerbahçe
Fenerbahçe'de transferlerin açıklanmaması teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor. Gelecek hafta İstanbul’da toplanacak Kanarya takviye yapılmazsa sadece 19 futbolcuyla top başı yapacak.
Fenerbahçe gelecek hafta pazartesi günü İstanbul'da bir araya gelecek… Bu hafta içinde resmen imza atması beklenen Emre ile beraber sarı- lacivertliler sürpriz transferler olmazsa 19 oyuncuyla sezonu açacak. Açılışta; Harun, Berke, Serdar, Murat Sadık, Hasan Ali, Cebrail, Jailson, Topal, Oğuz Kaan, Eljif, Tolgay, Barış, Zajc, Ekici, Ferdi, Alper ve Frey'in yer alması bekleniyor. Kameni, Dirar Afrika, Isla Copa America, Reyes ise CONCACAF'ta yer aldığı için açılışta bulunamayacak. Yönetimden sözleşme için haber bekleyen Tolga Ciğerci, İsmail ve Volkan Demirel'e ise henüz bir dönüş yapılmadı.
YANAL 5 OYUNCU BEKLİYOR
Fenerbahçe bir hafta içinde beklenen transferleri yapamazsa kamp, tek sağ bek, tek sol bek, yedeksiz stoper, kanatlarda sadece Moses ve forvette de sadece Frey'in varlığı ile açılacak. 3 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak kamp öncesinde Yanal en azından sağ ve sol bek ile bir stoper, bir kanat ve bir de forvet bekliyor.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
19'luk Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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