19'luk Fenerbahçe

Fenerbahçe gelecek hafta pazartesi günü İstanbul'da bir araya gelecek… Bu hafta içinde resmen imza atması beklenen Emre ile beraber sarı- lacivertliler sürpriz transferler olmazsa 19 oyuncuyla sezonu açacak. Açılışta; Harun, Berke, Serdar, Murat Sadık, Hasan Ali, Cebrail, Jailson, Topal, Oğuz Kaan, Eljif, Tolgay, Barış, Zajc, Ekici, Ferdi, Alper ve Frey'in yer alması bekleniyor. Kameni, Dirar Afrika, Isla Copa America, Reyes ise CONCACAF'ta yer aldığı için açılışta bulunamayacak. Yönetimden sözleşme için haber bekleyen Tolga Ciğerci, İsmail ve Volkan Demirel'e ise henüz bir dönüş yapılmadı.



YANAL 5 OYUNCU BEKLİYOR

Fenerbahçe bir hafta içinde beklenen transferleri yapamazsa kamp, tek sağ bek, tek sol bek, yedeksiz stoper, kanatlarda sadece Moses ve forvette de sadece Frey'in varlığı ile açılacak. 3 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak kamp öncesinde Yanal en azından sağ ve sol bek ile bir stoper, bir kanat ve bir de forvet bekliyor.