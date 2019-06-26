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26 Haziran 2019, Çarşamba
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19'luk

19'luk Fenerbahçe

'de transferlerin açıklanmaması teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor. Gelecek hafta ’da toplanacak Kanarya takviye yapılmazsa sadece 19 futbolcuyla top başı yapacak.

gelecek hafta pazartesi günü 'da bir araya gelecek… Bu hafta içinde resmen imza atması beklenen Emre ile beraber sarı- lacivertliler sürpriz transferler olmazsa 19 oyuncuyla sezonu açacak. Açılışta; Harun, Berke, Serdar, Murat Sadık, Hasan Ali, Cebrail, Jailson, Topal, Oğuz Kaan, Eljif, Tolgay, Barış, Zajc, Ekici, Ferdi, Alper ve Frey'in yer alması bekleniyor. Kameni, Dirar Afrika, Isla Copa America, Reyes ise CONCACAF'ta yer aldığı için açılışta bulunamayacak. Yönetimden sözleşme için haber bekleyen , İsmail ve 'e ise henüz bir dönüş yapılmadı.

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Fenerbahçe bir hafta içinde beklenen transferleri yapamazsa kamp, tek sağ bek, tek sol bek, yedeksiz stoper, kanatlarda sadece Moses ve forvette de sadece Frey'in varlığı ile açılacak. 3 Temmuz'da 'nda başlayacak kamp öncesinde Yanal en azından sağ ve sol bek ile bir stoper, bir kanat ve bir de forvet bekliyor.

  1. 26.6.2019
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