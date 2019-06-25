Yok artık Ozan Tufan! Son halini paylaşıp... Fenerbahçe haberleri
Geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor ile tamamlayan ve teknik direktör Sergen Yalçın ile iyi bir ivme yakalayan Ozan Tufan'ın performans göz doldurmuştu. 24 yaşındaki genç oyuncu, sarı lacivertlilerde forma bulamazken gittiği Akdeniz ekibinde fark yarattı ve A Milli Takım'a kadar tekrar yükselen bir grafik sergiledi. Bu başarının bir tesadüf olmadığını göstermeye devam eden Tufan, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor ve bireysel çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son hali ise bu çalışmalarının karşılığını aldığını gösteren cinsten...
Meslektaşları sezonun yorgunluğunu çıktıkları tatilde atmaya çalışırken, Ozan Tufan yeni sezona hazır olmak istiyor. Önceki yıllarda fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Ozan Tufan, yeni sezona yaptığı bireysel çalışmalarla başladı.
Salonda yaptığı çalışmayı Instagram hesabından paylaşan Ozan Tufan'ın fit görüntüsü dikkat çekti. Fenerbahçe'de fazla kiloları ile eleştirilen 24 yaşındaki futbolcu devre arasında gittiği Alanyaspor'da verdiği kilolarla dikkat çekmişti.
Ozan Tufan'ın kilo verdikten sonra yaptığı çalışmalarla karın bölgesindeki değişimi yayınladığı fotoğrafla gösterdi.
"HATIRLATTI"
O dönem Sergen Yalçın, "Ozan Tufan'ı, futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Ozan da Instagram'dan Sergen Yalçın'ın sözlerine göndermede bulunarak 'hatırlattı' paylaşımını yapmıştı.
Fenerbahçe'nin sezon başı kampına katılacak olan Ozan Tufan, teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girerek takımda kalmak istiyor.
Ozan Tufan, sezonun 2. yarısını Alanyaspor'da tamamlamış ve performansıyla A Milli Takım'a seçilmişti.
İŞTE OZAN TUFAN'IN PAYLAŞIMDA BULUNDUĞU O GÖRÜNTÜLER:
- 25.06.2019
- Güncelleme: 25.06.2019 16:07
-
Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
-
Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Yok artık Ozan Tufan! Son halini paylaşıp... Fenerbahçe haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.