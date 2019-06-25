Sergen Alper’i ayağa kaldırır
Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın'ın istemesi halinde Alper Potuk için teklif yapabileceklerini açıkladı. Gevrek, "Alper'in transferi Sergen Yalçın'a bağlı.
Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın'ın istemesi halinde Alper Potuk için teklif yapabileceklerini açıkladı. Gevrek, "Alper'in transferi Sergen Yalçın'a bağlı. Sergen hocanın oyuncuyu ayağa kaldırma gibi bir özelliği var. Şu anda Alper için bir görüşme yapmadık ama hoca isterse olabilir" dedi.
TATİLİNİ BİTİRDİ!
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- 25.6.2019
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