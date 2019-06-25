Sergen Alper’i ayağa kaldırır

Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın'ın istemesi halinde Alper Potuk için teklif yapabileceklerini açıkladı. Gevrek, "Alper'in transferi Sergen Yalçın'a bağlı. Sergen hocanın oyuncuyu ayağa kaldırma gibi bir özelliği var. Şu anda Alper için bir görüşme yapmadık ama hoca isterse olabilir" dedi.

TATİLİNİ BİTİRDİ!

Ersun Yanal tatilini bitirerek, İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertli çalıştırıcının bu hafta içinde sportif direktör Damien Comolli ile bir araya gelerek, transferde gelinen son durumu değerlendireceği bildirildi. Ersun Yanal, yeni sezon hazırlıkları ve kamp takvimini de netleştirecek.