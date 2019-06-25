Koscielny’de ibre Lyon’da

Fenerbahçe ve Dortmund'un da girişimlerine devam ettiği, son kararın oyuncuya ait olacağı vurgulandı. Arsenal'in Koscielny'yi bedava bırakmak istemediği de ifade edildi. Fransız savunmacının şu anki piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak ilerleyen yaşı nedeniyle bu rakamın daha düşük olacağı tahmin ediliyor.

2 MİLYON EURO NET+3 YIL İMZA

Martin Skrtel'in görüştüğü kulüplerden 3 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro net maaş istediği belirtildi. 34 yaşındaki oyuncuya en iyi teklifleri şu ana kadar Fenerbahçe ve Başakşehir'in yaptığı bildirildi. Olympiakos'un da teklifte bulunduğu ancak ülkedeki ağır vergiler nedeniyle rakamın daha düşük olduğu vurgulandı. Rangers'ın teklifinin ise çok zayıf olduğu kaydedildi.