Koscielny’de ibre Lyon’da
Martin Skrtel'in yerine düşünülen Laurent Koscielny'de Lyon bir adım öne geçti. The Sun, Fransız ekibinin, 33 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiğini duyurdu.
Fenerbahçe ve Dortmund'un da girişimlerine devam ettiği, son kararın oyuncuya ait olacağı vurgulandı. Arsenal'in Koscielny'yi bedava bırakmak istemediği de ifade edildi. Fransız savunmacının şu anki piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak ilerleyen yaşı nedeniyle bu rakamın daha düşük olacağı tahmin ediliyor.
2 MİLYON EURO NET+3 YIL İMZA
Martin Skrtel'in görüştüğü kulüplerden 3 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro net maaş istediği belirtildi. 34 yaşındaki oyuncuya en iyi teklifleri şu ana kadar Fenerbahçe ve Başakşehir'in yaptığı bildirildi. Olympiakos'un da teklifte bulunduğu ancak ülkedeki ağır vergiler nedeniyle rakamın daha düşük olduğu vurgulandı. Rangers'ın teklifinin ise çok zayıf olduğu kaydedildi.
- 25.6.2019
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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