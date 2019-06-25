Koscielny’de ibre Lyon’da - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Koscielny’de ibre Lyon’da

Koscielny’de ibre ’da

Koscielny’de ibre Lyon’da

'in yerine düşünülen Laurent Koscielny'de bir adım öne geçti. , Fransız ekibinin, 33 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiğini duyurdu.

ve Dortmund'un da girişimlerine devam ettiği, son kararın oyuncuya ait olacağı vurgulandı. 'in Koscielny'yi bedava bırakmak istemediği de ifade edildi. Fransız savunmacının şu anki piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak ilerleyen yaşı nedeniyle bu rakamın daha düşük olacağı tahmin ediliyor.

2 MİLYON EURO NET+3 YIL İMZA
'in görüştüğü kulüplerden 3 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro net maaş istediği belirtildi. 34 yaşındaki oyuncuya en iyi teklifleri şu ana kadar Fenerbahçe ve 'in yaptığı bildirildi. 'un da teklifte bulunduğu ancak ülkedeki ağır vergiler nedeniyle rakamın daha düşük olduğu vurgulandı. Rangers'ın teklifinin ise çok zayıf olduğu kaydedildi.

  1. 25.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koscielny’de ibre Lyon’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN