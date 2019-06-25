Konoplyanka paraya gelir!
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Ukrayna Milli Takım oyuncusu Konoplyanka için Ukrayna'nın Footboom gazetesi, Fenerbahçe taraftarının Konoplyanka hakkındaki görüşlerine yer verdi.
Ukrayna'nın Footboom gazetesi, Fenerbahçe taraftarının Konoplyanka hakkındaki görüşlerine yer verdi. İşte bazıları:
# Konoplyanka? Bu futbolcu için fazla para ödemenin bir anlamı yok. İstikrar problemi var.
# Nadiren üst üste 2 maç iyi oynar. Yeterince güçlü ve sert değil.
# Türkiye'ye para için gelir...
Schalke'nin gözden çıkardığı Konoplyanka, kararını tatil sonrası vereceğini açıklamıştı.
ALTAY İÇİN EL SIKIŞILDI
Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır için anlaşma sağlandığı iddia edildi. BiP Spor, sarı-lacivertli takımın yetenekli file bekçisi için Ankaragücü'ne 1.7 milyon euro ödeyeceğini belirtti. 21 yaşındaki Altay, Ankaragücü'nde bu sezon 17 maça çıkarken, performansıyla dikkat çekmişti.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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