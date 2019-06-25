Konoplyanka paraya gelir!

Ukrayna'nın Footboom gazetesi, Fenerbahçe taraftarının Konoplyanka hakkındaki görüşlerine yer verdi. İşte bazıları:

# Konoplyanka? Bu futbolcu için fazla para ödemenin bir anlamı yok. İstikrar problemi var.

# Nadiren üst üste 2 maç iyi oynar. Yeterince güçlü ve sert değil.

# Türkiye'ye para için gelir...

Schalke'nin gözden çıkardığı Konoplyanka, kararını tatil sonrası vereceğini açıklamıştı.

ALTAY İÇİN EL SIKIŞILDI

Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır için anlaşma sağlandığı iddia edildi. BiP Spor, sarı-lacivertli takımın yetenekli file bekçisi için Ankaragücü'ne 1.7 milyon euro ödeyeceğini belirtti. 21 yaşındaki Altay, Ankaragücü'nde bu sezon 17 maça çıkarken, performansıyla dikkat çekmişti.