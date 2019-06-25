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25 Haziran 2019, Salı
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Karagümrük Fenerbahçe'den Mehmet Topal'ın peşinde

Karagümrük Fenerbahçe'den Mehmet Topal'ın peşinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'a teklif götüreceklerini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'a teklif götüreceklerini açıkladı.

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  1. 25.06.2019
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