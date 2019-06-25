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25 Haziran 2019, Salı
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'de yaşanan son gelişmeler (25.06.19)

Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler (25.06.19)

Gelecek sezon için kolları sıvayan 'de yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte sarı-lacivertliler de yaşanan son gelişmeler...

YÜZÜCÜ MERT 2 MADALYA ALDI
Fenerbahçeli milli sporcu Mert Kılavuz, Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. 'ın Burgaz şehrinde 17 ülkenin katılımı ile yapılan şampiyonada , genel toplamda 'nın ardından 24 puan ile 2. sırada yer aldı. Mert, 400 metre serbestte ve 1500 metre serbestte ikinci oldu.

SADECE '22'
15-16-17 Haziran'da Dereağzı Tesisleri'nde gerçekleştirilen 9-15 yaş arası Futbol Altyapı seçmelerinin sonuçları belli oldu. Seçmeler 847'si , 366'sı İstanbul dışı olmak üzere toplam 1213 sporcu başvurmuştu. Dün siteden 2. değerlendermeye hak kazanan sadece 22 sporcu seçildiği bildirildi.

BERKE, ÜÇÜNCÜ OLMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, kaleci transferi haberlerinden oldukça rahatsız. Volkan'la hala sözleşme yenilenmediği için Harun'un arkasında 2. kaleci olma hedefi olan 19 yaşındaki eldiven, yeni bir kaleci tranfseriyle 3. kaleci durumuna düşmek istemiyor. Berke'nin, 'den gelebilecek bir teklifin kabul

  1. 25.6.2019
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