Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler (25.06.19)

YÜZÜCÜ MERT 2 MADALYA ALDI

Fenerbahçeli milli sporcu Mert Kılavuz, Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde 17 ülkenin katılımı ile yapılan şampiyonada Türkiye, genel toplamda İtalya'nın ardından 24 puan ile 2. sırada yer aldı. Mert, 400 metre serbestte ve 1500 metre serbestte ikinci oldu.

SADECE '22'

15-16-17 Haziran'da Dereağzı Tesisleri'nde gerçekleştirilen 9-15 yaş arası Fenerbahçe Futbol Altyapı seçmelerinin sonuçları belli oldu. Seçmeler 847'si İstanbul, 366'sı İstanbul dışı olmak üzere toplam 1213 sporcu başvurmuştu. Dün siteden 2. değerlendermeye hak kazanan sadece 22 sporcu seçildiği bildirildi.

BERKE, ÜÇÜNCÜ OLMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, kaleci transferi haberlerinden oldukça rahatsız. Volkan'la hala sözleşme yenilenmediği için Harun'un arkasında 2. kaleci olma hedefi olan 19 yaşındaki eldiven, yeni bir kaleci tranfseriyle 3. kaleci durumuna düşmek istemiyor. Berke'nin, Atletico Madrid'den gelebilecek bir teklifin kabul