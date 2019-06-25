Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler (25.06.19)
Gelecek sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'de yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte sarı-lacivertliler de yaşanan son gelişmeler...
YÜZÜCÜ MERT 2 MADALYA ALDI
Fenerbahçeli milli sporcu Mert Kılavuz, Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde 17 ülkenin katılımı ile yapılan şampiyonada Türkiye, genel toplamda İtalya'nın ardından 24 puan ile 2. sırada yer aldı. Mert, 400 metre serbestte ve 1500 metre serbestte ikinci oldu.
SADECE '22'
15-16-17 Haziran'da Dereağzı Tesisleri'nde gerçekleştirilen 9-15 yaş arası Fenerbahçe Futbol Altyapı seçmelerinin sonuçları belli oldu. Seçmeler 847'si İstanbul, 366'sı İstanbul dışı olmak üzere toplam 1213 sporcu başvurmuştu. Dün siteden 2. değerlendermeye hak kazanan sadece 22 sporcu seçildiği bildirildi.
BERKE, ÜÇÜNCÜ OLMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, kaleci transferi haberlerinden oldukça rahatsız. Volkan'la hala sözleşme yenilenmediği için Harun'un arkasında 2. kaleci olma hedefi olan 19 yaşındaki eldiven, yeni bir kaleci tranfseriyle 3. kaleci durumuna düşmek istemiyor. Berke'nin, Atletico Madrid'den gelebilecek bir teklifin kabul
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
Toplam 1
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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