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25 Haziran 2019, Salı
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'de Sturridge beklemede

Fenerbahçe'de Sturridge beklemede

'de çalışmaları sürüyor. Forvet transferi için çalışmalar yapan Fenerbahçe, 'ın da gündemindeki Sturridge için inzivada.

Forvet transferi için çalışmalar yapan , G.Saray'ın da gündemindeki Sturridge için inzivada. İngiliz golcüye teklif götüren sarı-lacivertliler, oyuncunun cevabını bekliyor. 29 yaşındaki forvetye Celtic ve Glasgow Rangers da yakından ilgileniyor.

SOLDADO LEVANTE'DE
Fenerbahçe ile yollarını ayıran İspanyol golcü Roberto , Levante ile prensip anlaşmasına vardı. Marca'da yer alan habere göre Soldao, Levante ile el sıkıştı. Soldado'nun bu transfere, evinin 'da bulunması nedeniyle onay verdiği ifade edilirken, oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin Real Valladolid ve Osasuna olduğu belirtildi.

  1. 25.6.2019
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