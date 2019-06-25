Fenerbahçe'de Sturridge beklemede
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Forvet transferi için çalışmalar yapan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Sturridge için inzivada.
Forvet transferi için çalışmalar yapan Fenerbahçe, G.Saray'ın da gündemindeki Sturridge için inzivada. İngiliz golcüye teklif götüren sarı-lacivertliler, oyuncunun cevabını bekliyor. 29 yaşındaki forvetye Celtic ve Glasgow Rangers da yakından ilgileniyor.
SOLDADO LEVANTE'DE
Fenerbahçe ile yollarını ayıran İspanyol golcü Roberto Soldado, Levante ile prensip anlaşmasına vardı. Marca'da yer alan habere göre Soldao, Levante ile el sıkıştı. Soldado'nun bu transfere, evinin Valencia'da bulunması nedeniyle onay verdiği ifade edilirken, oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin Real Valladolid ve Osasuna olduğu belirtildi.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
Toplam 1
Yorum
BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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Yorum
BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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