Fenerbahçe'de Sturridge beklemede

Forvet transferi için çalışmalar yapan Fenerbahçe, G.Saray'ın da gündemindeki Sturridge için inzivada. İngiliz golcüye teklif götüren sarı-lacivertliler, oyuncunun cevabını bekliyor. 29 yaşındaki forvetye Celtic ve Glasgow Rangers da yakından ilgileniyor.

SOLDADO LEVANTE'DE

Fenerbahçe ile yollarını ayıran İspanyol golcü Roberto Soldado, Levante ile prensip anlaşmasına vardı. Marca'da yer alan habere göre Soldao, Levante ile el sıkıştı. Soldado'nun bu transfere, evinin Valencia'da bulunması nedeniyle onay verdiği ifade edilirken, oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin Real Valladolid ve Osasuna olduğu belirtildi.