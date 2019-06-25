Fenerbahçe'de Reyes bilmecesi
Fenerbahçe'de Diego Reyes bilmecesi sürüyor. Sarı-lacivertliler yönetimin geçen sezon Leganes'e kiraladığı Diego Reyes için yeni teklifler bekleniyor.
Sarı-lacivertliler yönetimin geçen sezon Leganes'e kiraladığı Diego Reyes için yeni teklifler bekleniyor. 26 yaşındaki Meksikalı stoper ile Yunanistan ekibi AEK'nın ilgilendiği ancak henüz resmi bir teklif yapılmadığı kaydedildi. Yönetim uygun bir rakama Reyes'i yeniden kiralamak ya da satmak istediği gelen haberler arasında.
'YETER Kİ GİTSİN!'
Bir başka sıkınıtı da Kameni'de yaşanıyor. Kadroya bile girememesine rağmen 1 sezon daha sözleşmesi olan Kamerunlu için menajerlere "Bonservis istemiyoruz. Burada oynayamaz. Kendisi oynamak isterse gitmesi için kolaylık yaparız" denildi.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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