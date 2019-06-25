Fenerbahçe'de Reyes bilmecesi

Sarı-lacivertliler yönetimin geçen sezon Leganes'e kiraladığı Diego Reyes için yeni teklifler bekleniyor. 26 yaşındaki Meksikalı stoper ile Yunanistan ekibi AEK'nın ilgilendiği ancak henüz resmi bir teklif yapılmadığı kaydedildi. Yönetim uygun bir rakama Reyes'i yeniden kiralamak ya da satmak istediği gelen haberler arasında.

'YETER Kİ GİTSİN!'

Bir başka sıkınıtı da Kameni'de yaşanıyor. Kadroya bile girememesine rağmen 1 sezon daha sözleşmesi olan Kamerunlu için menajerlere "Bonservis istemiyoruz. Burada oynayamaz. Kendisi oynamak isterse gitmesi için kolaylık yaparız" denildi.