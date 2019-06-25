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25 Haziran 2019, Salı
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'de Reyes bilmecesi

Fenerbahçe'de Reyes bilmecesi

'de bilmecesi sürüyor. Sarı-lacivertliler yönetimin geçen sezon Leganes'e kiraladığı Diego Reyes için yeni teklifler bekleniyor.

Sarı-lacivertliler yönetimin geçen sezon Leganes'e kiraladığı için yeni teklifler bekleniyor. 26 yaşındaki Meksikalı stoper ile ekibi AEK'nın ilgilendiği ancak henüz resmi bir teklif yapılmadığı kaydedildi. Yönetim uygun bir rakama Reyes'i yeniden kiralamak ya da satmak istediği gelen haberler arasında.

'YETER Kİ GİTSİN!'
Bir başka sıkınıtı da Kameni'de yaşanıyor. Kadroya bile girememesine rağmen 1 sezon daha sözleşmesi olan Kamerunlu için menajerlere "Bonservis istemiyoruz. Burada oynayamaz. Kendisi oynamak isterse gitmesi için kolaylık yaparız" denildi.

  1. 25.6.2019
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