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25 Haziran 2019, Salı
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'de kritik süreç

Fenerbahçe'de kritik süreç

Yargı Dairesi, 5 gün içinde ile ilgili kararını açıklayacak. Buradan çıkacak sonuca göre finansal durum gözden geçirilecek, transferler yapılacak.

ile 2016 yılında imzalanan finasal şartlarına uyamayan sarı-lacivertliler, UEFA Yargı Dairesi'ne sevk edilmişti. Bir süredir buradan çıkacak kararı bekleyen için artık kritik dönemece girildi. Kulüp, Yargı kararı için UEFA gelirlerinden kesinti yapılması, gelecek 2 sezonda UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması ve gelecek 2 sezondaki Avrupa maçlarında takıma yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması tavsiyesinde bulunmuştu.

YOL HARİTASI SONUCA GÖRE
Ve artık karar için gözler çevrildi. Sarı- lacivertliler, 5 gün içinde bu disiplin talimatlarından birinin açıklanmasını bekliyor. Çıkacak karara göre yol haritası belirleyecek olan yönetim, ardından Birliği, ile Kulüpler Birliği anlaşması ve TFF finansal fair play yapılanması üzerinde çalışacak. Ardından yapılacak transferler üzerinde durulacak. Başkan , kadromuzu çıkacak karara göre şekillendireceğiz açıklamasını yapmıştı.

  1. 25.6.2019
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