Fenerbahçe'de kritik süreç
UEFA Yargı Dairesi, 5 gün içinde Fenerbahçe ile ilgili kararını açıklayacak. Buradan çıkacak sonuca göre finansal durum gözden geçirilecek, transferler yapılacak.
UEFA ile 2016 yılında imzalanan finasal fair play şartlarına uyamayan sarı-lacivertliler, UEFA Yargı Dairesi'ne sevk edilmişti. Bir süredir buradan çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe için artık kritik dönemece girildi. Kulüp, Yargı kararı için UEFA gelirlerinden kesinti yapılması, gelecek 2 sezonda UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması ve gelecek 2 sezondaki Avrupa maçlarında takıma yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması tavsiyesinde bulunmuştu.
YOL HARİTASI SONUCA GÖRE
Ve artık karar için gözler yargı dairesine çevrildi. Sarı- lacivertliler, 5 gün içinde bu disiplin talimatlarından birinin açıklanmasını bekliyor. Çıkacak karara göre yol haritası belirleyecek olan yönetim, ardından Bankalar Birliği, TFF ile Kulüpler Birliği anlaşması ve TFF finansal fair play yapılanması üzerinde çalışacak. Ardından yapılacak transferler üzerinde durulacak. Başkan Ali Koç, kadromuzu çıkacak karara göre şekillendireceğiz açıklamasını yapmıştı.
- 25.6.2019
-
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
Toplam 1
Yorum
BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
-
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
-
Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
Toplam 1
Yorum
BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
Fenerbahçe'de kritik süreç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.