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25 Haziran 2019, Salı
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'da Gigi Datome kararını verdi!

Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome kararını verdi!

ile Euroleague şampiyonluğu dahil olmak üzere sayısız başarıya imza atan 31 yaşındaki İtalyan Basketbolcu Datome, Sportando’ya konuştu.

hakkında transfer dedikoduları gün geçtikçe artıyor. Oyuncunun adı Milano ve CSKA ile anılıyor. Başarılı basketbolcunun ile 2019/20 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

'Mutluyum, devam etmeyi planlıyorum'

Milliyet'te yer alan röportajda geleceği hakkında sorulara yanıt veren Luigi Datome "'da mutluyum ve burada devam etmeyi planlıyorum. Ancak gelecekte ne olacağını bilemem dedi." 2015/2016 sezonunda NBA'den Avrupa'ya dönüş yapan tecrübeli kısa forvet oyuncusu sezon sonunda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle maçlarını ve TBL Final serisindeki maçların bir kısmını kaçırmıştı. Bu konu hakkında ise final maçlarında takıma katkı veremediği için çok üzgün olduğunu fakat takım arkadaşlarının çok iyi mücadele ettiğini ve onlarla gurur duyduğunu söylemişti.

Datome, her iki forvet pozisyonunda da oynayabilmesi ve özellikle şut tehdidi ile ön plana çıkıyor. Datome'nin yarattığı şut tehlikesi, takımına yalnızca skor katkısı olarak değil, kısa oyunculara oyun alanı da yaratabiliyor. Mücadeleci ve hırslı bir yapısı olan Datome, ribaundlarda da etkili bir isim. Luigi Datome parkeyi hızlı katedebilen, çabukluğu ve atletizmiyle de fast breakler için de önemli bir silah. Koç yarattığı kimyanın en önemli isimlerinden biri ola Luigi Datome Fenerbahçe Beko'nun simge isimlerinden.

  1. 25.06.2019
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