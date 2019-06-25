Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome kararını verdi!
Fenerbahçe Beko ile Euroleague şampiyonluğu dahil olmak üzere sayısız başarıya imza atan 31 yaşındaki İtalyan Basketbolcu Datome, Sportando’ya konuştu.
Luigi Datome hakkında transfer dedikoduları gün geçtikçe artıyor. Oyuncunun adı Milano ve CSKA Moskova ile anılıyor. Başarılı basketbolcunun Fenerbahçe Beko ile 2019/20 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
'Mutluyum, devam etmeyi planlıyorum'
Milliyet'te yer alan röportajda geleceği hakkında sorulara yanıt veren Luigi Datome "İstanbul'da mutluyum ve burada devam etmeyi planlıyorum. Ancak gelecekte ne olacağını bilemem dedi." 2015/2016 sezonunda NBA'den Avrupa'ya dönüş yapan tecrübeli kısa forvet oyuncusu sezon sonunda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Final Four maçlarını ve TBL Final serisindeki maçların bir kısmını kaçırmıştı. Bu konu hakkında ise final maçlarında takıma katkı veremediği için çok üzgün olduğunu fakat takım arkadaşlarının çok iyi mücadele ettiğini ve onlarla gurur duyduğunu söylemişti.
Datome, her iki forvet pozisyonunda da oynayabilmesi ve özellikle şut tehdidi ile ön plana çıkıyor. Datome'nin yarattığı şut tehlikesi, takımına yalnızca skor katkısı olarak değil, kısa oyunculara oyun alanı da yaratabiliyor. Mücadeleci ve hırslı bir yapısı olan Datome, ribaundlarda da etkili bir isim. Luigi Datome parkeyi hızlı katedebilen, çabukluğu ve atletizmiyle de fast breakler için de önemli bir silah. Koç Zeljko Obradovic yarattığı kimyanın en önemli isimlerinden biri ola Luigi Datome Fenerbahçe Beko'nun simge isimlerinden.
- 25.06.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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