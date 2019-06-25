Emre Belözoğlu: Şampiyon olmalıyız

Emre de yaptığı açıklamada yakında imza atacağını belirtip "Bu hafta içinde imza atacağımı zannediyorum. Bir sene oynayacağım ve sonra kulübüme hizmet edeceğim. Fenerbahçe, geçen sene yaşadığı sezonu bir daha yaşamayacak. Böyle bir sezonu taraftarımıza bir daha yaşatmamalıyız. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluklar bekliyor. Şampiyon olmalıyız" diye konuştu.?