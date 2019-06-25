Emre Belözoğlu: Şampiyon olmalıyız - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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: Şampiyon olmalıyız

Emre Belözoğlu: Şampiyon olmalıyız

Emre? Belözoğlu, forması giymek için gün sayıyor. Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Emre de yaptığı açıklamada yakında imza atacağını belirtip "Bu hafta içinde imza atacağımı zannediyorum. Bir sene oynayacağım ve sonra kulübüme hizmet edeceğim. , geçen sene yaşadığı sezonu bir daha yaşamayacak. Böyle bir sezonu taraftarımıza bir daha yaşatmamalıyız. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluklar bekliyor. Şampiyon olmalıyız" diye konuştu.?

  1. 25.6.2019
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