Ailton: Sakın gitme!

Eski Beşiktaşlı Ailton, Fenerbahçe ile görüşen Max Kruse'ye Werder Bremen'den ayrılmamasını tavsiye etti. Brezilyalı futbolcu, "Kruse'nin bir değişiklik yaşamak istemesini anlıyorum. Ancak Bremen, dünya çapında tanınan bir kulüp ve değerini ayrıldıktan sonra anlıyorsunuz. Ben Kruse'nin yerinde olsam gitmezdim" dedi. Ailton, 6 yıl oynadığı Bremen'den önce Schalke'ye, oradan da Beşiktaş'a gitmişti.