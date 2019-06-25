Ailton: Sakın gitme! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Ailton: Sakın gitme!

Ailton: Sakın gitme!

, ile görüşen 'ye 'den ayrılmamasını tavsiye etti. Brezilyalı futbolcu, "Kruse'nin bir değişiklik yaşamak istemesini anlıyorum ama ben olsam gitmezdim" dedi.

, ile görüşen 'ye 'den ayrılmamasını tavsiye etti. Brezilyalı futbolcu, "Kruse'nin bir değişiklik yaşamak istemesini anlıyorum. Ancak Bremen, dünya çapında tanınan bir kulüp ve değerini ayrıldıktan sonra anlıyorsunuz. Ben Kruse'nin yerinde olsam gitmezdim" dedi. Ailton, 6 yıl oynadığı Bremen'den önce 'ye, oradan da Beşiktaş'a gitmişti.

  1. 25.6.2019
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