Ailton: Sakın gitme!
Eski Beşiktaşlı Ailton, Fenerbahçe ile görüşen Max Kruse'ye Werder Bremen'den ayrılmamasını tavsiye etti. Brezilyalı futbolcu, "Kruse'nin bir değişiklik yaşamak istemesini anlıyorum ama ben olsam gitmezdim" dedi.
Eski Beşiktaşlı Ailton, Fenerbahçe ile görüşen Max Kruse'ye Werder Bremen'den ayrılmamasını tavsiye etti. Brezilyalı futbolcu, "Kruse'nin bir değişiklik yaşamak istemesini anlıyorum. Ancak Bremen, dünya çapında tanınan bir kulüp ve değerini ayrıldıktan sonra anlıyorsunuz. Ben Kruse'nin yerinde olsam gitmezdim" dedi. Ailton, 6 yıl oynadığı Bremen'den önce Schalke'ye, oradan da Beşiktaş'a gitmişti.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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